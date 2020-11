Coronavirus, scendono i ricoveri in Lombardia. Fontana: inizio della discesa?

Coronavirus, la Lombardia resta la regione con il maggior numero di contagi



"Oggi, per la prima volta dal dall'inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha un segno negativo (-32)". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Un nuovo piccolo segnale di miglioramento. Potrebbe essere un dato isolato o - prosegue il governatore - l'inizio della discesa, i numeri non sono alti come l'ondata che abbiamo affrontato a marzo, ma i nostri ospedali si stanno occupando con enorme impegno di 8.291 persone ricoverate e 915 pazienti in terapia intensiva".

"Consolidare il segno 'meno' su questi due numeri - conclude Fontana - è la nostra assoluta priorità: cautela, distanziamento e mascherine".



Coronavirus, la Lombardia regione con più nuovi casi: + 7.453



Sono 7.453 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, a fronte di 37.595 tamponi effettuati. Il rapporto tra tamponi e nuovi positivi e' del 19,8 per cento, inferiore al 20 di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 165 (ieri 182) e cala anche il numero di ricoverati nei reparti ordinari, dove si trovano oggi 8.291 persone, 32 meno di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 915, dodici piu' di ieri. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso dalla Regione, che precisa che dei 7.453 nuovi casi 516 sono "debolmente positivi" e 101 sono stati scoperti a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi sono oggi 3.791, per un totale di 7.351 dimessi e 165.496 guariti da inizio pandemia.



Fontana: Governo vorrebbe misure odierne fino al 3/12



"E' stato detto da parte del ministro Boccia che il Governo vorrebbe mantenere le misure e la situazione odierna fino al 3 dicembre". Lo ha riferito il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante un punto stampa al termine della riunione sui parametri. "Queste - ha detto Fontana - sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni anche sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica".