Coronavirus, scuole chiuse. Fontana: un genitore a casa in congedo

La regione Lombardia ha chiesto al governo, vista la chiusura "disposta fino a 15 marzo per le scuole" di tutta Italia, come disposto dalla presidenza del Consiglio "di consentire a uno dei due genitori di rimanere a casa per accudire bambini, se non hanno altre persone a cui affidarli". E' quanto ha comunicato il presidente Attilio Fontana, in un messaggio video alla conferenza stampa in corso a Palazzo Lombardia, dopo l'incontro con il ministro della Salute, Roberto Speranza proprio nella sede del governo regionale.