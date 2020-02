Coronavirus, scuole chiuse per una settimana a Milano e Provincia

"A questo punto anche a livello prudenziale penso che l’attività scolastica vada sospesa a Milano. Proporrò al presidente della Regione di allargare l’intervento a livello di città metropolitana. È un intervento prudenziale. Lontano da noi di scatenare alcun tipo di psicosi. Ma visto che alcune scuole nella settimana di Carnevale era già previsto che chiudessero, penso che si possano chiudere per una settimana - ha detto Beppe Sala - Ho già avvertito la Regione. Potrei farlo io, ma sono confidente che lo farà la Regione perché ne ho già parlato. Vorrei essere attore di una proposta che ha un senso più compiuto. Ho parlato con l’assessore Gallera non reputo ci sia nessun tipo di problema. Ad oggi per una settimana, spero che sia sufficiente". Dunque scuole chiuse per una settimana a Milano e in provincia di Milano. I bimbi rimangono a casa.

