Coronavirus: scuole, uffici e locali chiusi nei Comuni del Lodigiano

Coronavirus: a Codogno il sindaco ha disposto la chiusura di bar ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico intrattenimento e i luoghi di ritrovo e assembramento al pubblico, come discoteche sale giochi, impianti sportivi utilizzati per manifestazioni pubbliche almeno fino alla giornata di domenica 23 febbraio. Il primo cittadino Francesco Passerini ha disposto inoltrecon'ordinanza la chiusura di scuole e uffici comunali a tempo indeterminato.

Scuole chiuse anche a Casalpusterlengo e Castilione d'Adda

Chiusura di scuole e attivita' comunali anche a Casalpusterlengo e a Castiglione d'Adda. I rispettivi sindaci hanno emanato ordinanze con cui si dispone tra l'altro la chiusura delle scuole fino al 25 febbraio, della biblioteca comunale a Casalpusterlengo, del centro raccolta rifiuti a Castiglione. Sospese anche le attivita' ricreative e sportive

A Castiglione sospese le attività del Carnevale e ricreative

"Si informa che tutte le attivita' ricreative, sportive e di socializzazione sono sospese". Lo comunica l'amministrazione comunale di Castiglione d'Adda (LO), comune dove abita la coppia contagiata dal coronavirus. Inoltre "per motivi precauzionali - rende noto il comune - sono cancellate le manifestazioni per il Carnevale in programma per domenica 23 febbraio 2020" e "si invitano tutti i cittadini di Castiglione d'Adda, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali".

Coronavirus: chiusa la Unilever di Casale

L’uomo contagiato dal coronavirus, originario di Castiglione ma residente a Codogno, lavora come impiegato all’Unilever di Casale, dove è già stata avviata la procedura di emergenza. L’azienda è stata chiusa in attesa di indicazioni dalle autorità sanitarie. Per amici, conoscenti e tutte le persone che sono state a contatto con lui in questi giorni è scattata la quarantena. “Stiamo verificando tutti i lavoratori che operano nella stessa azienda di questo paziente, stiamo procedendo ai tamponi. Cerchiamo di individuare tutti i contatti, più o meno stretti, per metterli in isolamento e verificare le loro condizioni di salute” ha spiegato l’assessore regionale al welfare Giulio Gallera. Uno degli aspetti da non sottovalutare è che la mensa della Unilever di Casale viene utilizzata anche dai lavoratori della Serioplast, azienda che produce contenitori per i prodotti della stessa Unilever, un centinaio di dipendenti infatti dividono la mensa e molti altri spazi con i coinquilini del colosso della chimica.