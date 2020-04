Coronavirus: si suicida infermiera Ospedale San Carlo di Milano

Un'infermiera dell'ospedale San Carlo di Milano si e' suicidata l'altra notte in casa sua. La donna si e' impiccata e il corpo e' stato trovato da uno dei due figli. M.M. lavorava in pneumologia e dall'inizio dell'emergenza Covid era impegnata in uno dei reparti occupati da chi aveva contratto la malattia. Tuttavia, stando a quanto si apprende, si trovava in un reparto cosiddetto 'verde', ovvero a bassa intensita'. In base a quanto ricostruito lavorava gia' da molti anni al San Carlo ed era molto stimata dai colleghi e dai medici. Proprio per andare incontro al forte stress a cui sono sottoposti i sanitari l'ASST Santi Paolo e Carlo ha inaugurato qualche tempo fa una stanza dove potersi rilassare con musica di sottofondo e luci soffuse e un supporto psicologico.