Coronavirus, troppe persone in aula: slitta il Ruby Ter

Effetti collaterali del Coronavirus: il processo milanese 'Ruby ter' a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati è stato rinviato. Lo ha chiesto e ottenuto questa mattina il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano dai giudici della settima penale. Il motivo? "In quest'aula tra magistrati, imputati e avvocati siamo spesso decine di persone, una situazione ambientale che contrasta con la circolare della Corte d'Appello di Milano"

Il pm, infatti, ha ricordato ai giudici che le direttive della presidenza della Corte d'Appello richiedono una distanza minima tra le persone in aula di due metri e che si "entri in aula 3/4 persone alla volta". La Procura, tra l'altro, aveva gia' avvisato i difensori ieri, tanto che in aula stamani erano presenti solo tre avvocati e 7/8 persone in tutto. Tutto rinviato al 9 marzo.

Il "Ruby Ter" non sembra essere l'unico processo slittato oggi, nonostante una nota del Tribunale sottolinea che "le udienze si svolgeranno secondo i calendari gia' previsti". "Nessun provvedimento di chiusura generalizzata", precisa il documento, e interdizione agli uffici solo per coloro che vengono dalla zona rossa, tuttavia si dispone che "le udienze avvengano a porte chiuse, oppure limitando l'accesso all'aula delle persone strettamente necessarie, comunque evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente". Nelle stesse aule "si limita la presenza di difensori a quelli necessari". I detenuti, invece, "purche' non siano malati, vengono trasportati regolarmente". Regolari i lavori delle cancellerie, ma si raccomanda "la distanza di due metri dagli utenti"

Il Tribunale ammette: "L'uso di mascherine e guanti, solo per soggetti malati, puo' essere praticato se qualcuno li possiede personalmente non essendo stato possibile alcun approvvigionamento da parte degli Uffici in quanto esauriti presso tutte le Istituzioni e canali di distribuzione, anche se si sta ancora cercando di reperirli". Una "pulizia straordinaria"e' gia' iniziata stamattina e continuera' nel pomeriggio e anche alla sera", mentre si corre "all'acquisto di distributori di gel disinfettanti", alcuni dei quali sono gia' presenti a Palazzo. Tutti gli eventi programmati come i corsi di formazione dal 24 al 28 febbraio risultano sospesi, mentre le sedute per gli esami di avvocatura "si svolgeranno regolarmente", rinviate solo per coloro che provengono dalle zone rosse. Nel frattempo i corridoi di Palazzo di Giustizia a Milano non ospitano il tradizionale via vai di avvocati, cancellieri e magistrati, mentre solo alcuni dei vigilantes all'ingresso indossano mascherina e guanti.