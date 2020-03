Coronavirus, un Tricolore illumina la facciata di Palazzo Marino

A partire dalle 19.30 di ieri, la facciata di Palazzo Marino si è illuminata con il tricolore per diffondere simbolicamente il messaggio di una città unita nell’affrontare giorni complicati che richiedono a tutti i cittadini del Comune di Milano grandi sforzi e senso di responsabilità. Come spiega una nota di Palazzo Marino, l’iniziativa, realizzata in collaborazione con A2A e in gemellaggio con il Comune di Brescia, è nata per rafforzare il senso di comunità nazionale in un momento molto difficile a causa dell’emergenza Coronavirus.