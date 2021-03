Corpo segnalato nell'Adda, ricerche dei vigili del fuoco di Lodi in corso

Sono in corso dalle 14.45 circa di oggi le ricerche di un corpo nel fiume Adda. Ad operare, a seguito di una segnalazione, sono i vigili del fuoco di Lodi, che da tutto il pomeriggio stanno scandagliando le rive e le acque nel tratto lodigiano. In supporto anche l'elinucleo di Varese Malpensa, che rimane a bassa quota. L'intervento ha richiesto anche l'impiego delle squadre di sommozzatori e di unita' cinofile, e non si e' ancora concluso. Le ricerche della persona - comunicano gli stessi pompieri - continueranno tutta la notte: in campo per la ricerca anche i droni. In caso di esito negativo le squadre acquatiche continueranno a lavorare anche domani mattina.