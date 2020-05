Corruzione: Como, 14 arresti per reati contro pubblica amministrazione

Dalle prime ore di questa mattina, e' in corso un'operazione di polizia giudiziaria nei confronti di 25 soggetti dimoranti nelle provincie di Como e Varese per reati contro la Pubblica Amministrazione. L'operazione, spiega una nota, coordinata e diretta dalla locale procura della Repubblica, vede impegnati numerosi finanzieri, per l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Como nei confronti di 14 soggetti di cui 2 in carcere e 12 ai domiciliari. L'operazione fa seguito a quella portata a termine il 24 giugno dell'anno scorso quando i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria arrestarono l'ex direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate di Como, un funzionario della Agenzia, il titolare di una tintoria e padre e figlio commercialisti con l'accusa di corruzione.