Corruzione e criminalità, Roberto Saviano in cattedra alla Bicocca

Roberto Saviano in cattedra all'Università di Milan-Bicocca. Per parlare di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata in ambito europeo. Lo scrittore, saggista e giornalista, che nei suoi scritti, articoli e libri - a partire dal romanzo d'esordio "Gomorra" - ha descritto e raccontato l'universo della Camorra e della criminalità organizzata in senso più ampio, interverrà alla conferenza di chiusura del secondo ciclo del modulo "Jean Monnet" "The Eppo and Eu Law: A step forward in integration".

L'evento è promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo milanese, con il cofinanziamento della Commissione Europea ed il patrocinio del Parlamento Europeo, dell'Ordine degli Avvocati di MILANO, del Consiglio Nazionale Forense e dell'Ordine dei Commercialisti di Milano. L'appuntamento, aperto al pubblico - e che verrà trasmesso anche in streaming - è per martedì 18 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, in Aula Magna dell'Edificio U6 Agorà.