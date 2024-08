Prezzi delle stanze alle stelle: Milano al Top, ma il boom della domanda è al Sud

Corsa alle stanze: Milano leader con prezzi alle stelle

I prezzi delle stanze in Italia continuano a salire, spinti da una domanda sempre più intensa. Milano, leader nella classifica dei canoni, registra un costo medio di 637 euro al mese per una stanza singola, con un incremento del 4% rispetto all’anno scorso. Nonostante questi aumenti, la domanda nella città meneghina è leggermente calata dell'1%, segnalando un certo scoraggiamento. Al contrario, Roma, pur con un canone medio di 503 euro, vede un’impennata della domanda (+62%), riflettendo l'attrattiva della Capitale nonostante l'aumento del 9% dei prezzi. Tra i quartieri più costosi di Milano figurano Garibaldi-Moscova-Porta Nuova e Porta Romana-Cadore-Montenero, mentre a Roma Parioli-Flaminio e Testaccio-Trastevere sono i più onerosi.

Tendenze regionali: boom di domanda al Sud

Bologna, con un prezzo medio di 506 euro per una singola, è la seconda città universitaria più cara, seguita da Venezia con 417 euro e un notevole aumento della domanda (+53%). Sorprende la crescita esponenziale in città del Sud Italia come Bari e Napoli, con aumenti della domanda rispettivamente del 207% e 185%. Al contrario, Padova vede una riduzione dell'interesse nonostante l'aumento dei prezzi. A livello nazionale, l’interesse per stanze doppie segue un trend simile, con Milano al top con 353 euro per un posto letto, mentre Roma e Napoli seguono con 283 e 271 euro rispettivamente. Questi dati mostrano chiaramente come la ricerca di stanze stia cambiando, con molti studenti orientati verso soluzioni più sostenibili dal punto di vista economico.