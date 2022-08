Corsico, l'assessore multato chiama il comandante: "Siate flessibili..."

Sta facendo molto discutere a Corsico, popoloso Comune alle porte di Milano, il messaggio affisso alla bacheca del comando di Polizia locale dal comandante Mario Coppola.

Corsico, la conversazione tra l'assessore e il comandante di Polizia

Il dirigente vi riporta ampi stralci della conversazione telefonica avuta il 5 luglio con un assessore comunale di cui non specifica l'identità, che si lamenta perchè gli agenti gli hanno comminato una multa per divieto di sosta in via 4 Novembre. L'esponente della Giunta di centrosinistra guidata da Stefano Ventura riconosce che nell'area in cui ha posteggiato la vettura vige un divieto 0-24, ma invita il comandante ad un "minimo di flessibilità" nei confronti di chi sta svolgendo la "professione da assessore".

Corsico, l'invito al comandante: "Flessibilità con chi sta svolgendo il ruolo di assessore"





Il comandante Coppola riporta le lamentele dell'assessore: "Una situazione che non è stata bella oggi (...) E' questa la domanda che ti faccio, di invitare i tuoi vigili a fare una riflessione se noi stiamo svolgendo la nostra professione da assessore... un minimo di flessibilità". L'assessore riferisce di altre situazioni viabilistiche in cui sarebbe più opportuno che la Polizia locale utilizzasse il "pugno duro". "E poi vengono a mettere la multa a me mentre sto facendo il mio lavoro... mi è un po' dispiaciuto". Ed ancora: "Prendiamo 1000 euro al mese per 15 ore al giorno... secondo me non è molto corretto che appunto si multino così gli assessori nell'esercizio delle loro funzioni... mi sembrava giusto segnalartelo... non è giusto che noi assessori mentre lavoriamo e facciamo le nostre attività... devo avere anche il timore appunto di prendere anche le multe non è proprio il massimo della vita".

Corsico, l'appello del comandante agli agenti: "Non fatevi intimorire dal politico di turno"

Toni civili e nessuna richiesta esplicita di farsi togliere la multa da parte dell'assessore, ma il contenuto della telefonata è parso del tutto inopportuno al comandante. Che ha dunque deciso a fine luglio di divulgare la conversazione all'interno del Comando accompagnandola a questa raccomandazione rivolta ai propri agenti: "Vi invito a comportarvi con la saggezza e professionalità che vi contraddistingue, nel rispetto sempre delle norme, non fatevi intimorire dal politico di turno che ingenuamente dice corbellerie"