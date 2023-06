Corte costituzionale: Zanon incontra il giudice Usa Thomas a Washington

Corte costituzionale: Zanon incontra il giudice Usa Thomas

Su invito dell’American Enterprise Institute (fondazione di impostazione conservatrice) Il Vice Presidente della Corte costituzionale Nicolò Zanon ha partecipato a Washington, il 9 giugno scorso, a un dibattito con il giudice della Corte suprema Clarence Thomas.Il dibattito è stato introdotto dal Presidente della Fondazione, Robert Doar, ed è stato guidato da due Professori di diritto costituzionale: l’americano John Yoo, docente a Berkeley, e l’italiano Edoardo Raffiotta, che insegna a Milano.

I due giudici hanno affrontato temi di interesse comune, quali quelle relative alle tecniche di interpretazione dei testi costituzionali e legislativi, mettendo entrambi in luce l’importanza di teorie come l’originalismo e il testualismo, in grado di limitare l’arbitrarietà del potere dei giudici e l’importanza del rispetto della separazione dei poteri e della democrazia. Inoltre, Justice Thomas ha mostrato preoccupazione per le condizioni attuali della in cui avvengono, negli USA, le discussioni su temi di interesse politico-culturale e istituzionale, caratterizzate da una sempre maggiore tendenza verso un pensiero unico che limita la libertà di pensiero e rende difficile, se non impossibile, il confronto tra tesi diverse.

Le differenze tra ordinamento Usa e italiano

Oggetto di curiosità, da parte americana, l’assenza presso la Corte costituzionale italiana, della dissenting opinion, invece saldamente praticata dai giudici USA, nonché il ruolo pervasivo e cogente del diritto di origine europea.

Dopo la scomparsa del noto giudice Antonin Scalia, il ruolo di Justice Clarence Thomas all’interno della Corte Suprema USA appare di importanza crescente, in termini di leadership culturale del gruppo di giudici di impronta conservatrice, attualmente in maggioranza.

Il think tank della Heritage Foundation

Il successivo 12 giugno, il Vice Presidente Zanon, insieme ad atri colleghi italiani (Edoardo Raffiotta, Marilisa D’Amico e Lorenza Violini) ha partecipato a un altro dibattito di natura simile, presso un altro importante Think Tank conservatore, la Heritage Foundation. Alla presenza di giudici federali americani, docenti di diritto e studiosi della Fondazione, il dibattito è stato guidato dal Vice Presidente della Fondazione stessa John Malcom.