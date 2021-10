Corteo no Green Pass a Milano: perquisite le case di tre anarchici

Perquisizioni della Digos in tre appartenenti all'area anarchica varesina. La polizia ha eseguito il provvedimento della sezione antiterrorismo della procura di Milano nei confronti di due uomini di 25 e 32 anni e una donna di 21. I tre sono riconducibili al Telos di Saronno (Varese) e figuravano tra i 40 denunciati per violenza privata, istigazione a disobbedire alla legge e manifestazione non autorizzata.

Sono accusati di aver tentato di condizionare il corteo durante tutta la manifestazione No Green pass dello scorso sabato. Nel corso delle perquisizioni, due a Milano e una a Gallarate in provincia di Varese, gli agenti della Digos milanese hanno posto sotto sequestro tre cellulari e un pc.