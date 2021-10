Corteo No Pass: 11 persone in questura Milano per disordini, 5 arresti

Sono 11 i manifestanti No Green pass accompagnati ieri in questura a Milano per il corteo non autorizzato contro la certificazione verde: cinque cittadini sono stati arrestati per resistenza aggravata (due di 31 anni, uno di 29, uno di 26 e uno di 48). Altri sei sono stati indagati a piede libero per reati diversi tra cui resistenza pubblico ufficiale, manifestazione non preavvisata, interruzione pubblico servizio e violenza privata.