Cospito, corteo a Milano: scontri anarchici-polizia, vetrine distrutte

Cospito, corteo a Milano: scontri tra anarchici e polizia

Nuovi scontri tra polizia e anarchici a Milano, legati in particolare al caso Cospito che è stato al centro in queste ultime settimane della discussione anche politica. Gli anarchici, questo pomeriggio, sono scesi in piazza per manifestare solidarietà con Alfredo Cospito, il militante detenuto in regime di 41 bis nel carcere di opera.

La manifestazione, partita a attorno alle cinque del pomeriggio da piazza 24 Maggio, è sfilata via Col di Lana e viale Bligny dove sono state danneggiate le vetrine della filiale del Credit Agricole e quelle di un'agenzia immobiliare. Il corteo ha tentato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine che impediva ai manifestanti di proseguire in direzione piazza Medaglie d'Oro e ci state cariche di alleggerimento alle quali gli anarchici hanno risposto con il lancio di bombe carta, bottiglie e pietre, oltre ad aver devastato il dehor del bar ed aver gettato i mezzo alla strada cestini dei rifiuti.

Vi sono state, in particolare, cariche della Polizia con gli agenti in assetto antisommossa al corteo milanese degli anarchici. In viale Sabotino i funzionari dell'ordine pubblico, infatti, hanno schierato un cordone di sicurezza per bloccare l'avanzata del corteo.

Gli scontri anarchici-polizia

I manifestanti in prima fila, tutti vestiti di nero e con i caschi, sono venuti a contatto. A quel punto sono partite almeno quattro cariche di alleggerimento per far indietreggiare il corteo. Diversi petardi e bottiglie sono stati lanciati in direzione delle forze dell'ordine. Il dehor di un bar in viale Sabotino all'angolo con via Agnesi è stato devastato dagli anarchici che questo pomeriggio sono scesi in piazza per manifestare solidarietà con Alfredo Cospito.

Dopo essere stato bloccato in viale Sabotino il corteo anarchico è transitato per via Giulio Romano e via Bellezza, via Vittadini e si sta dirigendo via Salasco verso l'Università Bocconi.