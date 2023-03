Cospito: Milano, una trentina al presidio fuori da sede FdI

Una trentina di manifestanti ha aderito al presidio in solidarieta' di Alfredo Cospito nelle vicinanze della sede milanese di Fratelli d'Italia. L'iniziativa e' stata promossa sul web dal circolo anarchico Galipettes. L'ingresso del palazzo di corso Buones Aires e' presidiato da blindati e i reparti inquadrati di Polizia e Carabinieri.

Accusano il partito della leader Giorgia Meloni di essere "responsabile della condanna a morte di Alfredo Cospito

I contestatori, posizionati a un incrocio ad alcune decine di metri dalla sede, accusano il partito della leader Giorgia Meloni di essere "responsabile della condanna a morte di Alfredo Cospito", detenuto al 41 bis dal maggio 2022 e in sciopero della fame da ottobre e "delle morti in mare", tra le ultime nel naufragio di Steccato di Cutro. Al momento non si registrano disagi alla circolazione dei veicoli.