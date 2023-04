Costacurta jr si scusa con la Polizia. Cuoricini su Instagram dopo la denuncia

Achille Costacurta, il figlio diciottenne dell'ex giocatore del Milan Alessandro e della conduttrice televisiva Martina Colombari ha chiesto scusa a suo modo per aver dato un pugno martedì sera a un graduato della Polizia locale di Milano, intervenuto perché aveva dato in escandescenze a bordo di un taxi, condotto da una donna.

Il figlio dell'ex calciatore era uscito dall'Ufficio arresti con una denuncia per resistenza e lesioni e anche per il possesso di hashish.

In una storia sul suo profilo Instagram Costacurta scrive: "Scusa..." con tre cuoricini, taggando la pagina ufficiale della Polizia di Stato. L'episodio era accaduto martedì sera: dopo aver colpito il graduato, intervenuto su richiesta della tassista che non riusciva a gestire il giovane esagitato che aveva preso a bordo, era stato portato nell'Ufficio arresti della Polizia locale e ne era uscito con una denuncia per resistenza e lesioni e anche per il possesso di hashish.