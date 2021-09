Covi, in Lombardia 450 nuovi casi e 4 morti



Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 450 casi di covid e 4 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione salgono a 33.996. I tamponi processati sono stati 54.814, con un indice di positivita' dello 0,8%. I pazienti covid in terapia intensiva aumentano a 63 (+1), mentre i ricoveri calano a 417 (-20).



Secondo quanto riportato dal quotidiano bollettino diramato da regione lombardia sulla diffusione del Covid - 19, Milano: 137 di cui 71 a Milano citta', mentre a Brescia ne sono stati registrati 47 e a Bergamo e Monza e Brianza 44. Di seguito le rimanenti province: Como 38; Pavia 31; Cremona 24; Varese 20; Lecco 14; Mantova 12; Sondrio 9; Lodi 7