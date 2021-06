Covid: 25 casi variante Delta tra Emilia e Lombardia

"Siamo arrivati a un totale di 25 casi di positivita' alla variante Delta. Il focolaio e' collegato a un ambiente lavorativo poi si e' esteso anche a familiari e amici. Riteniamo sia partito dal Cremonese, sia arrivato a Piacenza tramite un lavoratore e poi si sia esteso all'interno di due aziende" della logistica "con infine un piccolo contagio a livello di amici e conoscenti": lo dice all'AGI, il direttore del dipartimento di Sanita' pubblica dell'Ausl di Piacenza, Marco Delledonne, interpellato sugli ultimi dati del focolaio della variante indiana del Covid rilevato tra il Piacentino e il Cremonese. Tra i 25 casi di positivita' "19 sono persone residenti a Piacenza, 4 in provincia di Cremona e 2 in provincia di Lodi", ha concluso Delledonne.

A quanto apprende l'Adnkronos, l'Ats Valpadana, in costante contatto col sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, sta effettuando delle verifiche con l'Asl di Piacenza per avere dei riscontri ma al momento non risultano evidenze di focolai a Cremona. Ieri in tutto il Cremonese si sono registrati 5 positivi al coronavirus, di cui due casi nella città amministrata da Galimberti.