Covid: al Trivulzio positivi 14 ospiti e 5 dipendenti

Quattordici ospiti del Pio Albero Trivulzio sono risultati positivi al covid, e 5 dipendenti tra terapisti, infermieri, amministratori e operatori del poliambulatorio. E' quanto si legge nel bollettino medico della settimana dal 12 al 16 ottobre pubblicato sul sito del Pat. Tra gli ospiti contagiati, 4 provenivano da ospedali. Tutti, adesso, sono stati inviati presso strutture ospedaliere per le cure. L'istituto per la terza eta' comunica anche che a causa dell'incremento della curva epidemica a Milano, "i ricoveri in cure intermedie sono temporaneamente sospesi sino al 25 ottobre e le palestre nelle sezioni di degenza sono temporaneamente chiuse".