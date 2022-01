Covid, apre l'hub tamponi a Rho Fiera. In Lombardia ricoveri in crescita

Covid, operativo l'hub tamponi a Rho Fiera

Ha aperto alle 7.30 di oggi, 4 gennaio, l'hub tamponi a Rho Fiera per far fronte all'aumento repentino delle richieste di tamponi. La domanda infatti è cresciuta a dismisura a partire dal mese di dicembre e in concomitanza con l'aumento dei contagi in Lombardia. Ieri, 3 gennaio, a fronte di 67.449 tamponi effettuati, erano 13.421 i nuovi positivi al Covid, per un tasso di positività del 19,8% (sopra la media nazionale). I decessi sono stati 19, portando così il totale delle vittime da inizio pandemia a 35.159.

Covid, in Lombardia crescono i ricoveri

In base al bollettino reso noto da Regione Lombardia il 3 gennaio, salgono i ricoveri in terapia intensiva (219, +3), così come negli altri reparti (2.147, +95). Questi invece i nuovi casi per provincia: Milano 4.475 di cui 1.794 a Milano città; Bergamo 1.175; Brescia 1.585; Como 865; Cremona 302; Lecco 314; Lodi 371; Mantova 304; Monza e Brianza 1.376; Pavia 638, Sondrio 114 e Varese 1.285.