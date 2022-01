Covid: Armani cancella le sfilate a Milano e Parigi

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – Ancora una volta la pandemia condiziona pesantemente il calendario della moda: Giorgio Armani ha annunciato la decisione di cancellare le sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani uomo Autunno Inverno 2022/23 che si sarebbero dovute tenere a Milano (durante la fashion week dal 14 al 18 gennaio), e la sfilata Alta Moda Giorgio Armani Privé Primavera Estate 2022, prevista durante la settimana dell’Haute Couture parigina (dal 24 al 27 gennaio).

"La tutela della sicurezza è prioritaria"

“La decisione è stata presa a malincuore dallo stilista dopo un’attenta riflessione” si legge nella nota che accompagna l’annuncio, “in considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica”. Pur essendo la sfilata un momento fondamentale e insostituibile, ha spiegato più volte Giorgio Armani, “la tutela della salute e della sicurezza di collaboratori e pubblico è ancora una volta prioritaria”. Giorgio Armani era stato il primo a scegliere di sfilare a porte chiuse quando nel 2020 la pandemia cominciava a dilagare in Europa, una decisione dirompente (all’epoca) a cui molte altre maison hanno in seguito aderito. Ancora non si hanno notizie in merito alle sfilate dedicate alla moda donna, previste a febbraio, né comunicati ufficiali dalle altre case di moda in calendario per il mese di gennaio, ma ci sono buone probabilità che anche questa volta in molti si allineeranno alla decisione presa da Armani.