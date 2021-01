Covid, l'Ats Bergamo: "Da noi contagi quasi da zona bianca"

Appena 54 nuovi contagi su 100 mila abitanti, contro i 370 di media nazionale, una percentuale di positivi al Covid rispetto al numero dei tamponi del 5%, contro il 9% lombardo e il 10,7% a livello nazionale, e un numero totale di persone attualmente positive di 1496, dunque 134 ogni centimila abitanti, un quarto rispetto alla media nazionale di 578. Questi i numeri contenuti nel report dell'Ats di Bergamo relativo all'ultima settimana ed ora all'attenzione del Cts nazionale, come ha riportato 'L'Eco di Bergamo'. Si tratta di dati ben lontani da quelli che definiscono la zona rossa (da cui Bergamo vorrebbe essere esclusa), piuttosto sono vicini a quelli per la zona bianca, che ha fra i requisiti non piu' di 50 contagi ogni centomila abitanti. Anche sull'occupazione dei posti in ospedale "i livelli di saturazione - sottolineano dall'Ats - appaiono entro i limiti del livello 1". Nella sintesi del report si parla di "un quadro attuale di stabilita' e di contenimento solido dell'epidemia" legato a "un'immunita' di popolazione di ampia diffusione" e al "forte senso di responsabilita' dei cittadini".