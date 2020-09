Covid, Berlusconi: "Ho avuto paura. A malati dico non perdete la fiducia"

"Ho avuto paura, ho sofferto e sono ancora molto prostrato, ma non ho mai smesso di confidare nell'aiuto di Dio e nella professionalità dei medici e degli operatori sanitari, che sono stati straordinari. È l'invito che voglio rivolgere a tutti i malati di Covid: so cosa state provando, ma non perdete la fiducia, è una brutta malattia, ma si può vincere", ha dichiarato in un'intervista a La Stampa il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.