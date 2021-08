Covid, Bernardo: su obbligo vaccino insegnanti la penso come Salvini

"Non abbiamo posizioni diverse" con Matteo Salvini sull'obbligo di vaccinarsi per gli insegnanti. Lo ha detto Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra, oggi ospite della trasmissione Orario Continuato su Telelombardia. "La mia posizione è quella di un uomo che arriva dalla società civile, dalla pediatria, dalla Società Italiana di Pediatria che è sempre stata pro vaccino. Sono d'accordo anche io che obbligare non lo può fare né Bernardo né la Società Italiana di Pediatria, ma nel caso ci sia la necessità di fare la vaccinazione l'obbligo può arrivare solo dal Governo", queste le parole del candidato sindaco Bernardo, riportate da Mianews.

"Milano - prosegue Bernardo - va curata. E' una città 'pluripatologica', una città che il sindaco uscente Sala conosce poco perché quando vado in giro anche chi è della sua area politica mi dice che non lo hanno mai visto o l'hanno visto poco e che in cinque anni non ha pensato al fatto che 'noi esistiamo'. Questo viene detto da persone umili, sole, anziani, donne, che hanno paura di uscire nei quartieri o andare a fare la spesa o andare a portare il proprio bambino dai nonni".

"Proviamo a prendere una persona con la carrozzina e, mi piacerebbe farlo con il sindaco uscente, facciamo un giro della città dove dice la persona in carrozzina, perché è incredibile, questa non è una città amica ma contro la disabilità", ha aggiunto Bernardo.

Domani Meloni a Milano con Bernardo

Nel frattempo, fonti Fdi fanno sapere che domani, giovedi' 5 agosto, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sara' a Milano. Alle ore 11 terra' un punto stampa in piazza Duca d'Aosta insieme al candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo.