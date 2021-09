Covid, Fontana: "Terze dosi dal 20 settembre, Lombardia pronta"

Covid, Bertolaso: "Non ci sarà un altro lockdown"

"Grazie al lavoro di Francesco Paolo Figliuolo e di tutti per vaccinare il più possibile gli italiani il rischio di un nuovo lockdown sia davvero, da questo punto di vista, escluso". Lo ha sottolineato Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, nell'intervista con 'Stasera Italia' andata in donda ieri sera su Retequattro. "La Lombardia - ha aggiunto - è stata la Regione che ha saputo reagire probabilmente meglio di altri. Oggi in Lombardia chi si è vaccinato non finisce in terapia intensiva. Cos'altro dobbiamo fare? Sappiamo che stanno organizzando anche dei vaccini adeguati per le varianti", ha concluso.

Fontana: "Lombardia pronta alla terza dose dal 20 settembre"

Per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid "noi siamo pronti, già da giugno abbiamo mandato il nostro progetto al Governo che lo ha convalidato. Dal 20-21 settembre daremo il via alle terze dosi partendo dagli immunodepressi, come prescritto. Se poi dovesse essere estesa al resto della popolazione, noi siamo pronti". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a Morning News su Canale 5.

Su un eventuale nuovo lockdown si è espresso anche Fontana: "Non e' compito mio fare queste previsioni. Gli esperti mi dicono che se effettivamente le somministrazioni dovessero arrivare ancora piu' avanti e raggiungere fette di popolazione non vaccinata, e' probabile non si debba giungere ad alcun tipo di lockdown. Lo ha dichiarato rispondendo riguardo la possibilita' di un terzo lockdown a partire da questo autunno. "Chi si ammala dopo il vaccino si prende un raffreddore con un po' di mal di gola che porta a non occupare gli ospedali e creare stop nella gestione della sanita'" ha spiegato Fontana. E sulla linea comune tra i governatori della Lega ha confermato che "noi siamo sempre collegati". La linea comune scelta e' "essere collegati con tutti i governatori", le decisioni "vengono prese all'unanimita' perche' pensiamo al territorio", "non conta il colore politico", ha concluso Fontana.

Fontana: "Green pass, nella Lega non c'è una linea Giorgetti o no Giorgetti"

Ed ancora Fontana: sul 'green pass' nella Lega "non credo che ci sia una linea Giorgetti o una linea non Giorgetti, c'e' il tentativo di applicare le misure in modo da dare meno fastidio possibile ai cittadini e far rispettare le regole, evitando tensioni sociali".