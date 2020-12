Covid, Brescia: una variante italiana simile a quella inglese

Una variante del virus del Covid "simile a quella inglese" isolata in Italia. Lo ha annunciato Arnaldo Caruso, presidente della Societa' Italiana di Virologia e docente di Microbiologia presso l'Universita' di Brescia. "La variante italiana non rappresenta un pericolo per l'immediato perche' i vaccini funzioneranno, ma pone l'accento sull'importanza di studiare il virus e tutte le sue mutazioni, in modo da sviluppare strategie efficaci per combatterlo", spiega Caruso all'AGI.

La variante e' stata rilevata grazie al sequenziamento del genoma virale raccolto dal tampone di un paziente. "Ci ha incuriositi il caso di una positivita' molto elevata - spiega l'esperto -. Il virus e' stato evidenziato a causa di una anomala persistenza ad alto titolo nei tamponi di un paziente raccolti da agosto a novembre. Abbiamo analizzato il tampone e abbiamo scoperto che questa variante interessa delle caratteristiche simili a quelle tipiche della mutazione inglese, anzi, potrebbe esserne il prototipo, dato che in Italia questo ceppo esisteva gia' ad agosto".