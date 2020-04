Covid, Cassa integrazione alla Scala: riapertura per la Prima a dicembre?

Coronavirus, Scala: riapertura per la Prima di dicembre?

Tempi incerti ma sicuramente non brevi per la riapertura al pubblico del Teatro La Scala di Milano. Il distanziamento pone problemi quasi insormontabili non solo per il pubblico ma anche per gli orchestrali e i tanti lavoratori di scena. Scenario che certo accomuna il teatro milanese a tante altre realtà italiane. Ma che la riapertura possa coincidere con la Prima del 7 dicembre, la Lucia di Lammermoor, non è una ipotesi irrealistica. Nel frattempo il Piermarini ha chiesto e ottenuto la cassa integrazione per i suoi dipendenti. I fondi del Fondo integrazione salariale giungono dallo Stato, sindacati e dirigenza stanno trattando sulle integrazioni, in attesa di un emendamento al decreto Cura Italia che potrebbe fare chiarezza sulle possibilità di utilizzo di ulteriori finanziamenti statali.