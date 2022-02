Covid, Comune di Milano: i negozi possono tornare ad aprire presto

L'aula di Palazzo Marino, nella seduta di giovedì 17 febbraio ha approvato a larga maggioranza l'ordine del giorno, presentato dal gruppo della Lega, per chiedere alla giunta di "cancellare il prima possibile l'ordinanza del sindaco dell'8 settembre del 2021 che prevede il posticipo dell'orario di apertura delle attività commerciali non alimentari dopo le 10.15 e dopo le 9.30 per tutte le attività afferenti ai servizi per la persona" e "prevedere una maggior flessibilità riguardo gli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali in regime di emergenza sanitaria da Covid 19".

"Ora i dati dei contagi sono in miglioramento. Vogliamo lasciare i negozianti liberi di aprire prima senza prendere delle multe. Proponiamo di non danneggiare più i negozianti", ha commentato la consigliera della Lega Anna Rosa Racca.