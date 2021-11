Covid, corteo studentesco a Milano: "Rivogliamo i nostri spazi"

Un centinaio di studenti ha sfilato in corteo per il centro di Milano per chiedere "dopo due anni di non-scuola e isolamento" di riavere "spazi di confronto", a partire "dalla scuola, che non solo deve essere un luogo sicuro, ma anche vivibile". I partecipanti della manifestazione, indetta da Rete Studenti Milano e Coordinamento studentesco Azadi, sono partiti alle 9.30 da largo Cairoli dietro lo striscione "Giovani colpevoli Governo sempre assolto" e hanno percorso le vie del centro creando disagi temporanei alla circolazione dei mezzi pubblici. "Come giovani siamo accusati di essere il veicolo del contagio, siamo accusati di essere il problema che affligge la quiete pubblica, siamo accusati di nullafacenza; ma in realta' l'unico problema sta nella gestione politica della pandemia, dettata da un preciso sistema malato, che prevede come uniche misure l'aumento di misure repressive", e' la contestazione mossa dagli organizzatori. Il gruppo, monitorato dalla Digos, si e' fermato ai giardini della Guastalla.