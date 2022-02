Covid, da lunedì Regione Lombardia in zona bianca

"Da lunedì saremo in 'zona bianca', ormai i dati sono quelli, voi sapete che per cambiare colore bisogna stare in quella categoria per due settimane e questa settimana si conclude, quindi potremmo essere da lunedì 'in bianco'". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con la stampa martedì 22 febbraio a margine della seduta consiliare a Palazzo Pirelli.

Lombardia zona bianca, Moratti: "Grazie alla campagna vaccinale"

"Grazie alla campagna vaccinale tutti gli indicatori sono sotto soglia quindi da lunedi' torniamo in zona bianca". Lo ha confermato anche la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine dell'inaugurazione della casa di Comunita' di Villa Marelli a Milano. "Avevo gia' anticipato la settimana scorsa che gli indicatori erano tutti positivi" ha ricordato Moratti. E questo, secondo l'assessore, "grazie a una straordinaria campagna vaccinale, che vede la Lombardia primo territorio al mondo per la terza dose" e un'adesione generale del 94% con punte del 98% tra i ventenni.