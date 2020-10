Milano

Venerdì, 9 ottobre 2020 - 15:58:00 Covid, ecco come prenotare i tamponi online a Milano Da oggi è possibile prenotare online i tamponi. L'Ats di Milano ha attivato questa modalità per chi è stato segnalato come sintomatico o a rischio dal medico

Covid, ecco come prenotare i tamponi online a Milano Da oggi e' possibile prenotare online i tamponi. L'Ats di Milano ha attivato questa modalita' per chi e' stato segnalato come caso sintomatico o a rischio dal proprio medico. La prenotazione puo' essere effettuata accedendo a QUESTO LINK. I cittadini che hanno difficolta' nell'utilizzare gli strumenti online verranno comunque contattati entro qualche giorno, come era stato fatto fino ad ora. Ats, pero', precisa: "L'aumento del numero di casi potrebbe rendere piu' lunga l'attesa"