Covid, Fontana: "Attenzione al piccolo innalzamento dei contagi"

"Io spero che i numeri ricomincino a migliorare, perché mi auguro che gli sforzi che abbiamo fatto in questi mesi, e che hanno dato finora degli evidenti, risultati positivi vengano premiati. Assistiamo negli ultimi giorni a qualche piccolo innalzamento dei numeri dei contagi, che fortunatamente per la nostra regione sono poco rilevanti, dobbiamo comunque guardarli con attenzione. Per questo, come sempre, invito i cittadini a completare il ciclo vaccinale, a fare la terza dose qualora si appartenga alle categorie inserite in questa fase, e agli indecisi di vaccinarsi". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Milano, sulla possibilità all'esame del Governo di prorogare lo stato d'emergenza e l'utilizzo del green pass. Infine, la raccomandazione a rispettare le regole di distanziamento e uso della mascherina: "E' ovviamente necessario rispettare le regole che abbiamo ripetuto tante volte e che è inutile ripetere. Se si farà questo, sono certo che la situazione tornerà a tendere al meglio".

I dati di oggi : nessun decesso in Lombardia





Nel frattempo oggi in Lombardia, come riporta il quotidiano bollettino regionale, non si sono registrati decessi per Covid. Questi i dati: a fronte di 42.619 tamponi effettuati, sono 213 i nuovi positivi (0,4%).

I numeri di oggi:

- i tamponi effettuati: 42.619, totale complessivo: 17.517.039

- i nuovi casi positivi: 213

- in terapia intensiva: 48 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 293 (+5)

- i decessi, totale complessivo: 34.162 (0)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 75 di cui 30 a Milano città;

Bergamo: 6;

Brescia: 29;

Como: 9;

Cremona: 11;

Lecco: 7;

Lodi: 9;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 19;

Pavia: 14;

Sondrio: 2;

Varese: 15.