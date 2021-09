Covid, Fontana contro l'obbligo vaccinale: "Creerebbe tensioni"

Il governatore lombardo Attilio Fontana si schiera contro l'obbligo vaccinale. Lo ha spiegato intervenendo alla trasmissione 'Start' su Sky Tg 24: "Sono per convincere le persone, perche' credo che l'obbligo vaccinale creerebbe delle tensioni sociali che in questo momento il nostro Paese non ha bisogno". "I numeri che si stanno verificando per quanto riguarda la riduzione dei ricoveri e dei decessi e' talmente crollato - ha aggiunto il governatore -, cosa che dimostra la bonta' della nostra campagna vaccinale. Quindi credo che dovrebbero bastare questi dati per convincere chi e' ancora indeciso".

"Per la Lombardia il Green pass è un problema marginale"

Per la Regione Lombardia l'estensione del Green pass e' un problema "marginale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia. "Come Regione, per noi e' un problema abbastanza marginale - ha spiegato il governatore - in quanto la percentuale degli aderenti al piano vaccinale e' talmente alta, che non puo' creare problemi. Anche a livello scolastico il problema e' marginale. Cio' detto, il Green pass deve essere visto come un mezzo per ottenere quelle liberta' che rivogliamo".

Lombardia "già pronta per la terza dose"

"Abbiamo presentato al governo il nostro progetto per la terza dose ad inizio di luglio ed e' stato validato. Siamo pronti e stiamo aspettando che dicano quando e con quali categorie iniziare a farle. Stiamo cercando di capire se varra' per tutte le categorie o meno". "Anche in vista dell'apertura dell'anno scolastico abbiamo predisposto tutte le soluzioni concordate - ha aggiunto -. Andiamo verso la riapertura con attenzione, invocando il rispetto delle regole, ma convinti di aver fatto tutto il possibile". "Sul trasporto ci sono alcuni piccoli problemi - ha concluso Fontana -, ma ho visto che, soprattutto grazie ai prefetti, si stanno creano ottime condizioni che vanno nella direzione di differenziare l'orario d'inizio delle attivita' scolastiche e lavorative per avere il rispetto del distanziamento sempre"

"Scuola in presenza assolutamente necessaria"

La scuola in presenza "e' assolutamente necessaria, non possiamo permetterci di non averla. Sara' una prova da sforzo, ma la dobbiamo superare". Lo ha affermato Fontana parlando dell'imminente ripresa scolastica. "Abbiamo predisposto tutto quanto necessari con l'ottima collaborazione dei dirigenti scolastici - ha detto - tutti sono molto attenti. La scuola puo' essere un potenziale luogo di diffusione del virus ma le condizioni di sicurezza suggerite dal governo e contenute nelle linee guida sono state da noi predisposte. Andiamo verso l'apertura con attenzione, invocando il rispetto delle regole da parte di tutti ma sapendo che abbiamo fatto tutto quanto necessario per ridurre al massimo i rischi". Il ritorno tra i banchi per Fontana "e' una prova da sforzo a cui dobbiamo sottoporci, la scuola in presenza e' assolutamente necessaria, non possiamo permetterci di non averla presenza anche quest'anno. E' una prova difficile ma che abbiamo il dovere affrontare con tranquillita', dicendo ai ragazzi, agli insegnanti, ai cittadini 'rispettiamo le regole non scherziamo su questa cosa' ma la dobbiamo superare".