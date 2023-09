Covid, Fontana: "La variante Pirola non preoccupa"

La variante Covid Pirola "secondo quello che dicono i nostri scienziati non preoccupa". A dirlo è il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa di presentazione della "Festa del Torrone" che si terra' nel mese di novembre. Per il presidente "si tratta di varianti meno aggressive di quelle iniziali" e "comunque gran parte della nostra popolazione si e' sottoposta alla vaccinazione. L'importante - ha concluso - e' ripartire con una nuova vaccinazione e convincere le persone che e' necessario farla per essere assolutamente tranquilli, soprattutto per i fragili e per le persone over 65".