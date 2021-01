Covid, Fontana: Lombardia prima per vaccinazioni giornaliere

"La Lombardia ha superato le 100.000 vaccinazioni Anti Covid. Con ordine e senza assembramenti, in linea con il piano regionale, da diversi giorni siamo la prima Regione sia per dato assoluto che per somministrazioni giornaliere. Grazie a tutti gli operatori sanitari per la responsabilità dimostrata con l'alta adesione volontaria e a tutti gli operatori al lavoro nella prima fase di questa lunga e importante campagna". Lo ha scritto su Facebook il governatore lombardo, Attilio Fontana.

In particolare, in una nota della regione si apprende che "Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri (n.d.r. 12 gennaio), sono state effettuate 17.547 vaccinazioni anti Covid. Il dato complessivo sale quindi a 104.449 somministrazioni dall'inizio della campagna. incluse anche 644 vaccinazioni effettuate nei giorni scorsi e rendicontate ieri."

Vaccino: Lombardia conserva 30% dosi come scorta per richiami

Il 30 per cento delle dosi di vaccino anti covid arrivate in Lombardia vengono conservate "cautelativamente per avere le dosi per iniziare i cosiddetti richiami, che per coloro che sono stati vaccinati il 27 dicembre inizieranno la settimana prossima". Lo ha spiegato il responsabile della campagna vaccinale anti covid della Regione Lombardia Giacomo Lucchini, nel corso di un'audizione in commissione Sanita' del Consiglio Regionale. "Questo - aggiunge - e' coerente con una indicazione formalizzata a livello di struttura commissariale di conservare il 30 per cento delle dosi in funzione di una variabilita' di consegna".