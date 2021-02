Covid, Fontana: "Mi fido di più di questo Governo. Bertolaso? Resta qui"

"Il dubbio che ci sia la volonta' di sottolineare le polemiche che riguardano la Lombardia e' venuto, viene e mi sa che mi rimarra' per il resto dei miei giorni, ma ora e' cambiato il governo in cui confido maggiormente". Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione 'Mattino Cinque' su Canale 5. Il governatore lombardo ha toccato diversi temi di attualità riguardanti la gestione della pandemia in Lombardia.

"Piano Bertolaso bloccato e poi sbloccato? Misunderstanding con il Cts"

Con il "piano Bertolaso" "dall'ingresso all'uscita occorrono meno di 30 minuti per ogni vaccinato, compresi i 15 minuti in cui ogni paziente deve restare in 'osservazione'. Con questo piano sarebbe possibile, cronometro alla mano, vaccinare 10 milioni di persone". Alla domanda sul perche' il piano lombardo sia stato prima bloccato e poi sbloccato da parte del precedente governo, Fontana ha replicato che si e' trattato di un misunderstanding: "Il governo ha ritenuto di non far fare una valutazione da parte del Cts, noi avevamo mandato il nostro piano perche' ci era stato richiesto, il Cts aveva esaminato la nostra sperimentazione con attenzione e ci aveva chiesto di mandarlo. Noi lo abbiamo mandato perche', se necessario, potesse essere utilizzato anche in altre realta', il governo ha detto che il piano non interessava perche' doveva essere fatto a livello nazionale. Noi ci teniamo ben stretto il nostro piano, andiamo avanti sulla base di quello che e' previsto in questo piano, ma non abbiamo alcuna ambizione e velleita' di trasferire il nostro piano a livello nazionale".

Fontana su Bertolaso: "A Roma? No, me lo tengo stretto qui in Lombardia"

Guido Bertolaso con un incarico nazionale per l'emergenza Covid? "Non lo consiglio a Mario Draghi perché me lo voglio tenere ben stretto in Lombardia. Spero che Bertolaso rimanga qui, visto che è una persona insostituibile", ha aggiunto Fontana

"Dosi insufficienti per la vaccinazione di massa, si rischiano tempi lunghi"

"Le dosi del vaccino sono insufficienti per la vaccinazione di massa e non ci consentono di vaccinare i cittadini della Lombardia in pochi mesi. La campagna vaccinale rischia di protrarsi in tempi cosi' lunghi da rendere addirittura inutile l'effetto benefico della vaccinazione", ha aggiunto il governatore, spiegando anche di essere in contatto con il presidente del Veneto Luca Zaia per comprare i vaccini autonomamente, ma "ora siamo fermi perche' il governo non autorizza acquisti da parte delle singole Regioni, noi siamo rispettosi della legge e aspettiamo l'autorizzazione". Alla domanda su perche' l'autorizzazione non arrivi, Fontana ha replicato che "probabilmente e' perche' l'Italia ha aderito al piano della Von der Leyen (presidente della Commissione europea ndr.) e quindi si e' vincolata a non effettuare acquisti al di fuori da questo piano. Ma e' un impegno che eventualmente si e' assunto il precedente governo, bisognerebbe chiedere a loro".

Fontana: "Ci deve essere un cambio di passo, il Governo ascolti di più le Regioni"

Al di la' dei nomi della struttura commissariale "si dovrebbe verificare un cambio di passo, ci vorrebbe una maggiore interlocuzione con le Regioni e ci dovrebbero dare risposte piu' immediate: bisogna rivedere la metodologia con la quale vengono assegnati i colori, forse anche la distinzione tra diverse categorie di colori va rivista, credo si debba fare una valutazione un po' diversa. Con il nuovo governo bisogna trovarsi intorno a un tavolo e vedere se tutto quello che e' stato fatto fino a oggi ha funzionato e, se del caso, apportare qualche modifica".