Covid, Fontana scrive a Conte: ecco la lettera integrale

LEGGI QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA DI FONTANA A CONTE

"Onorevole Presidente, la rapida evoluzione del quadro epidemiologico impone decisioni gravose sempre più difficili da contemperare ai bisogni del tessuto economico del Paese e sono cosciente dell’evoluzione del quadro epidemiologico e dei conseguenti oneri che comporta. I miei più recenti atti, nel loro consueto rigore dettato dall’ottemperanza alle indicazioni degli organismi tecnico-scientifici, hanno sempre perseguito la tutela e il rispetto dell’attività imprenditoriale di coloro che hanno fatto, e continuano a fare, ogni sforzo per rendere le proprie attività sicure ottemperando alle linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute." Inizia così la lettera che il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha inviato al premier, Giuseppe Conte, in merito ai provvedimenti presi nell'ultimo Dpcm e il susseguente decreto Ristori.