Covid, Fontana: su vaccinazione eterologa opportuno segurie linea



La decisione di procedere con la vaccinazione eterologa in Lombardia per le seconde dosi agli under 60 che hanno ricevuto Astrazeneca come primo vaccino è stata "presa anche perché la comunità scientifica lombarda mi ha confermato che la cosa funziona: dal punto di vista medico-scientifico c'è una condivisione. Io da avvocato non posso che adeguarmi a quello che dicono" e "di fronte a una scelta nazionale mi sembra che sia opportuno seguire linea". Lo ha sottolineato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, parlando con Mattino 5 della rimodulazione della campagna vaccinale.



Quella del governatore campano Vincenzo De Luca, che ha stoppato i richiami con altri vaccini, "è una decisione di fronte alla quale non mi permetto di fare nessun commento. La comunità scientifica lombarda mi ha detto che questa cosiddetta eterologa va bene anzi può essere vista positivamente. Che ci siano voci discordanti è probabile, ma a fronte di una scelta nazionale mi sembra che sia opportuno seguire linea", ha sottolineato Fontana. Per il governatore lombardo "è fuori di dubbio che in questi ultimi tempi ci siano state delle sovrapposizioni di notizie contraddittorie. Anche la comunità scientifica sta studiando e approfondendo una situazione completamente nuova", ha concluso.