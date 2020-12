Covid: Gallera, Lombardia gialla ma non abbassiamo la guardia

In Lombardia, da domenica zona gialla! Grazie al significativo miglioramento di tutti gli indicatori, dal 13 dicembre si potra' ritornare a spostarsi liberamente all'interno della stessa Regione e tra le altre gialle". Cosi' l'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera su Facebook, dopo l'annuncio fatto oggi dal presidente Attilio Fontana, che da domenica prossima la regione cambiera' colore, con le relative restrizioni. "Abbiamo compiuto un altro passo importante ma la battaglia contro l'epidemia - sottolinea - e' ancora lunga, dobbiamo continuare a non abbassare la guardia e mantenere la massima attenzione, rispettando tutte le norme igieniche per scongiurare il piu' possibile una recrudescenza del virus". Da domenica, dunque, si potra' andare da una regione gialla all'altra, ricorda Gallera "senza necessita' di motivare lo spostamento tranne che tra le 22 e le 5 del mattino; consentito l'accesso a bar, locali e ristoranti, fino alle ore 18, dopo quell'ora rimangono asporto (fino alle 22.00) e consegna a domicilio h24.