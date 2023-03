Covid, Gallera sull'inchiesta: "In guerra con scarpe di cartone"

"Ci hanno fatto andare in guerra come gli italiani in Russia, con le scarpe di cartone": l'assessore regionale al Welfare Giulio Galleria ha risposto in questo modo all'ex consigliere regionale azzurro Carlo Saffioti, che gli parlava dei problemi con i dispositivi di sicurezza nella Bergamasca scrivendo che "il territorio è allo stremo. Si è investito tutto sugli ospedali che hanno fatto miracoli ma il territorio è rimasto abbandonato a se stesso".

Lo scambio, agli atti dell'inchiesta della Procura di Bergamo, è del 24 marzo. "Il problema è l'assoluta insufficienza dei dpi - ha scritto Gallera - Fin da subito non siamo riusciti a distribuire sul territorio mascherine, camici, visiere ecc perché non ce n'erano. Qui pochi che abbiamo vengono giustamente destinati agli ospedali. Questo ha fatto saltare protocolli e servizi che erano attivi e che avrebbero dovuto essere un presidio di sanità. Ci hanno fatto andare in guerra come gli italiani in Russia, con le scarpe di cartone".