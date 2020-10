Covid, il fronte si sposta a Milano: oltre un terzo dei contagi lombardi

Covid, preoccupano i numeri in crescita in tutta Italia, in Lombardia i riflettori si accendono soprattutto su Milano. Il capoluogo lombardo, compresi i Comuni della sua provincia, ha fatto registrare ieri 440 nuovi contagi sui 1080 complessivi a livello regionale. Il fronte più delicato, per le ricadute che ha a livello sociale, appare quello delle scuole. Nell'ultima settimana, dal 5 all'11 ottobre, l'Ats di Milano ha ricevuto segnalazioni di 175 casi positivi nelle scuole: si tratta di 147 alunni e 28 operatori scolastici. Di questi 175 casi positivi, 103 sono di Milano citta', 65 di Milano provincia e 7 della provincia di Lodi. Il numero totale di persone isolate, dopo le infezioni segnalati a scuola, invece, e' di 2.895: 2.811 alunni e 84 operatori scolastici.

Sala: "Didattica a distanza? Bene Azzolina ad opporsi"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è schierato ieri con il ministro Azzolina che si è opposta all'idea di un ritorno alla didattica a distanza da casa, perlomeno per le scuole superiori: "Non sono d'accordo, non mi sembra una cosa corretta, cercherei di tutelare l'idea della presenza a scuola e poi vedremo. La ministra Azzolina ha fatto benissimo ad opporsi".

I medici: "Preoccupati per la recrudescenza autunnale del virus"

Ieri, la lettera-appello sottoscritta da circa 600 tra sanitari, medici e infermieri di Bergamo e della Lombardia, diffusa dall'Ordine dei medici della provincia: "Siamo preoccupati per la recrudescenza autunnale dell'epidemia, serve una risposta delle istituzioni, quella messa in campo sinora non e' sufficiente". "Siamo ora preoccupati per la recrudescenza epidemica autunnale prospettata dall'Oms - scrivono - gia' osservabile in diversi Paesi europei, che avverra' contestualmente all'insorgenza delle abituali virosi stagionali. Lo scenario prevedibile sara' caratterizzato da un notevole aumento di richieste di prestazioni e di azioni sanitarie. Il rischio e' che l'intero Sistema venga messo ancora una volta sotto stress estremo, ritardando la cura di altre patologie. Per arrivare ad una gestione efficace e ordinata degli eventi non puo' bastare la sola disciplina della popolazione, che ci ha consentito di uscire dalla fase di crisi e di immaginare una nuova normalita', ma serve una coordinata e lungimirante risposta delle istituzioni preposte, quella messa in campo sinora non e' sufficiente". Nella lettera si chiedono poi una serie di misure negli ospedali (riduzione delle liste di attesa per pazienti cronici oncologici, percorsi rapidi per curare al di fuori delle strutture i pazienti Covid) che azioni extraospedaliere come diagnosi dei tamponi entro un massimo di 24 ore, cliniche mobili per cluster epidemici, la rimodulazione della ex guardia medica per creare una reale continuita' assistenziale, la figura dell'infermiere di comunita', la definizione di comportamenti chiari per imprese e scuole per casi di Covid.