Covid, il rettore del San Raffaele: "Ringrazio Regione Lombardia"

"Ringrazio le autorità regionali per come hanno contrastato la pandemia". Lo ha detto il rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Enrico Gherlone, nel suo discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 2022-23 dell'ateneo. "Si può sempre fare meglio - ha aggiunto - ma ho visto una mobilitazione generale, ho visto interrompere tutte le attività cliniche e il mio presidente (Paolo Rotelli, del gruppo ospedaliero San Donato ndr) dire 'non pensiamo a nessun problema economico ma pensiamo a salvare vite'".