Covid: in 200 a Cremona stracciano cartelle esattoriali

Mentre il premier Conte annunciava la zona rossa per tutta la Lombardia a Cremona decine di commercianti e imprenditori del settore enogastronomico si sono ritrovati in piazza del Comune di Cremona e simbolicamente hanno stracciato le cartelle esattoriali notificate prime del lockdown di marzo. In totale oltre duecento persone si sono trovate a contestare il nuovo Dpcm "che mette a rischio il futuro di ogni attivita'". In piazza il presidente dell'associazione cremonese, Andrea Badioni, che ha spiegato come "non vogliamo elemosine e assistenzialismo ma solo lavorare".