Covid in Lombardi: 573 i nuovi casi e 42 morti. Tutti i dati



Sono 573 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, di cui 31 debolmente positivi, a fronte di 5.486 tamponi, di cui e' risultato positivo il 10,4 per cento. Salgono quindi rispetto a ieri sia il numero di nuovi casi (ieri erano 466) che il tasso di tamponi positivi (ieri era al 9,5 per cento). I decessi sono oggi 42 (ieri 49), per un totale i 24.909 morti da inizio pandemia.



Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, dove ci sono 512 pazienti, quattro piu' di ieri. In calo, invece, i ricoveri nei reparti ordinari, dove ci sono 3.791 persone, dieci meno di ieri. I guariti/dimessi, invece, sono oggi 5.093. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.



Quella di Brescia è oggi la provincia più colpita con 145 positivi al Covid-19, alla quale segue quella di Milano con 135 contagiati, di cui 47 a Milano citta'. Solo un caso si registra rispettivamente nel Mantovano e in Provincia di Sondrio. I numeri odierni nelle altre province lombarde sono a Bergamo 14; Como 34; Cremona 10; Lecco 13; Lodi 12; Monza e Brianza 50; Pavia 42; Varese 101



"Sulla varianza inglese c'è stato tanto rumore esagerato, ma come abbiamo visto ogni Paese ha isolato delle varianti che sono poi compatibili con quello che accade ai virus che mutano. Quella isolata a Brescia potrebbe in parte giustificare e far capire perché noi abbiamo avuto a ottobre e novembre, soprattutto in Lombardia, così tanti casi con una diffusione molto facile del virus in aree particolari". Lo afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commentando la scoperta a Brescia di una variante italiana del coronavirus che circola da agosto.