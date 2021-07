Covid: 100 nuovi casi e nessun morto in Lombardia



Sono 100 i nuovi casi positivi di coronavirus oggi in Lombardia, dove non si registrano decessi. Da notare che i ricoveri complessivi scendono sotto quota 200, a 194: di questi 44 sono in terapia intensiva (-1), mentre quelli negli altri reparti sono diminuiti di 8 unita', a 150. I tamponi effettuati sono stati 31.940, con un tasso di positivi dello 0,3%.



Ieri i casi lombardi di Covid erano 129 (a fronte di 30.501 tamponi) e 5 i morti. A livello provinciale non si registra alcun contagio nelle province di Cremona, Lecco, Monza Brianza e Sondrio. La provincia che registra piu' positivi e' quella di Milano con 55 casi, di cui 40 a Milano citta'. Nelle altre province lombarde i casi odierni sono: a Bergamo: 9; Brescia: 4; Como: 4; Lodi: 9; Mantova: 5; Pavia: 5; Varese: 9.