Covid in Lombardia: 1.020 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Con 99.138 tamponi effettuati sono 1.020 i nuovi casi di positivita' al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Lombardia con un tasso di positivita' all'1% in calo dello 0,1%. I ricoverati in terapia intensiva sono in lievissima diminuzione (-1, 50) e i ricoverati negli altri reparti sono in crescita (+11, 441). I decessi sono 15 per un totale di 34.240 dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province i nuovi casi sono a Milano 353, a Brescia 121, a Varese 112, a Monza e Brianza 109, a Como 39, a Bergamo 57,a Pavia 31, a Cremona 28, a Lodi 33, a Lecco 16, a Sondrio 36, a Mantova 26.