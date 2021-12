Covid, in Lombardia 10.569 nuovi casi. Il tasso di positività sale a 5,8%

Casi in continuo aumento in Lombardia di positività al Covid

A fronte di 182.427 tamponi effettuati si registrano infatti 10.569 casi per una percentuale di positivita' che schizza al 5,8%. Numero 'record' quest'anno: solo nel novembre dello scorso anno si erano registrati numeri piu' alti. Crescono anche i ricoveri ma in modo piu' contenuto: in terapia intensiva si contano 3 ricoveri in piu' per un totale di 164 mentre nei reparti ordinari si arriva a +45 per complessivi 1.352 pazienti. Nello stesso periodo dello scorso anno le terapie intensive erano arrivate a oltre 900 ricoverati. Sono 21 i decessi, che portano il totale a 34.814.

I nuovi positivi nelle province lombarde

Per quanto riguarda le province, sono 4.640 i positivi segnalati a Milano, 673 a Bergamo, 823 a Brescia, 493 a Como, 211 a Cremona, 195 a Lecco, 309 a Lodi, 237 a Mantova, 953 a Monza e Brianza, 484 a Pavia, 98 a Sondrio e 775 a Varese.

