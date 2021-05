Covid, in Lombardia 1.198 nuovi casi, decessi +36, tasso di positività 2,3%

Coronavirus in Lombardia, i dati del 12 maggio

Lombardia, i dati del 12 maggio relativamente alla diffusione del coronavirus: tamponi effettuati: 50.658 (di cui 31.957 molecolari e 18.701 antigenici) totale complessivo: 9.968.164; nuovi casi positivi: 1.198 (di cui 93 'debolmente positivi'); guariti/dimessi totale complessivo: 747.841 (+2.027), di cui 3.004 dimessi e 744.837 guariti; in terapia intensiva: 448 (-6); ricoverati non in terapia intensiva: 2.441 (-115); decessi, totale complessivo: 33.271 (+36). I nuovi casi per provincia: Milano: 362 di cui 141 a Milano città; Bergamo: 82; Brescia: 136; Como: 85; Cremona: 42; Lecco: 33; Lodi: 8; Mantova: 73; Monza e Brianza: 96; Pavia: 63; Sondrio: 25; Varese: 163.

Vaccino: Bertolaso, sentito Figliuolo, in arrivo nuove dosi

Nessun allarme sulla mancanza di vaccini in Lombardia. In un'intervista ad un quotidiano Guido Bertolaso, consulente per la regione, aveva lanciato un allarme per segnalare che le scorte erano sufficienti solo fino a giugno. Allarme che sembra ora rientrato. "Ho parlato questa mattina con Figliuolo - spiega Bertolaso all'Agi - nell'arco delle prossime 2/3 settimane arriveranno i quantitativi necessari di Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson e Astrazeneca che ci permetteranno di vaccinare tutti quelli che in questo momento si stanno prenotando. Sicuramente sufficienti fino a fine giugno. Poi a giugno ne dovrebbero arrivare altre e andremo avanti"